Abschiedsstimmung an der Theke

Ein letztes Prosit für die nächsten vier Wochen. Ein letztes Zusammenkommen – mit den Freunden und in den Bars und Restaurants, die nun fürs erste die Lichter ausgeknipst, den Hahn zugedreht und Türen geschlossen haben. Wie verlief der Samstagabend in der Innenstadt? Wir haben uns umgehört.

20.30 Uhr, Destille, Kuhstraße: In normalen Zeiten ist Platz für mehr als 120 durstige Gäste, heute sind es nur 45. Maximilian Große Börding-Thiemann arbeitet hier und bedauert: „Wir haben viele Stammkunden. Mit dem Teil-Lockdown werden die Falschen bestraft. Bei uns arbeiten viele Studenten. An die denkt kaum jemand.“

Stichwort Studierende: Von denen treiben sich viele in der Altstadt herum. Unter anderem die Gruppe von Cenk Kartal : „Wir sind Erstsemester und lernen gerade die Stadt kennen.“ Am Samstag trafen sie sich im Pinkus, bedauern die Schließungen, sagen aber trotzdem: „Die Maßnahmen sind sinnvoll, weil sich die Infizierten­zahlen verdoppeln.“ In dieser Meinung herrscht nahezu Konsens: Es muss was getan werden – ob die Gastronomie schuld ist, sei fraglich.

Altstadt, Prinzipalmarkt, Bahnhofsviertel: Musik dröhnt vereinzelt aus Fenstern. Die Feiern im Privaten sind längst im Gange. In den Straßen ziehen kleinere Gruppen von Kneipe zu Kneipe. Wo man an diesem Abend hingeht, scheint bei einigen gut überlegt zu sein. Lukas Schlegl ist Student und sagt: „Wir sind gezielt in der Destille, weil wir die Kneipe so gut wie möglich unterstützen wollen.“

Im Großen Kiepenkerl sagt Mitarbeiterin Edith Grotke: „Wir haben viele treue Gäste, die bei uns noch einmal essen gehen wollten. Wir waren heute ausgebucht.“ Sie sagt auch: „Wir stehen hinter den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Die Zahlen müssen runtergedrückt werden.“

Malte Reinköster sitzt in der Destille und sieht es etwas anders: „Mehr als 95 Prozent der Hygienekonzepte sind erfolgreich. Gastro und Kultur sind aber trotzdem die Leidtragenden.“ Anja Keil von der Mokel-Bar sagt: „Die ganze Branche hat sich ins Zeug gelegt. Wir haben sehr viele nette und verständnisvolle Kunden. Das Hygienekonzept hat gut geklappt.“ Sie meint: „Das Konzept für die nächsten Wochen ist nicht sinnvoll, weil sich viele in den Einkaufszentren drängeln werden.“

Für den Samstag habe sie mit mehr Gästen gerechnet: „Viele halten sich seit Längerem zurück.“ So sieht es auch Jessica Banna aus der Bier-Galerie: „Als die Entscheidungen am Mittwoch getroffen wurden, war es sehr voll. In den letzten Tagen kamen weniger.“ Fabian Crott aus der Gorilla-Bar meint: „Die Leute halten sich schon seit Mittwoch zurück. Das ist schade, aber verständlich.“

Auch im Enchilada herrscht Abschiedsstimmung. Beim Gang aus dem Lokal verabschieden sich einige Kunden mit einem „Bis irgendwann einmal!“ bei Sebastian Bron. Er sagt: „Wir haben neun Meter hohe Decken und mehr als genug Abstand.“ Trotzdem meint er: „Die Entscheidungen will ich nicht treffen.“ Im Enchilada verbrachte Silke Holkenbrink mit drei Freunden „einen sehr schönen Abend“. Für die vier ist auch klar: „Rausgehen, was trinken – das werden wir vermissen.“

Und dann ist es so weit. Kurz vor 23 Uhr werden die letzten Getränke ausgegeben, der Zapfhahn ist schon zugedreht. Es wird abgerechnet, und um 23 Uhr sind die Bars, Restaurants und Kneipen dicht. Noch einmal besenrein machen und die Türen schließen. Für mindestens vier Wochen. Prinzipalmarkt, Domplatz und Schlossplatz – jetzt ist alles leer.

Nur vereinzelt sind noch Gruppen im Nieselregen unterwegs. So langsam legt sich Stille über Münster.