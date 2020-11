64-Jähriger nach Corona-Infektion gestorben

In Münster hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Laut einer Mitteilung der Stadt ist ein 64-jähriger Covid-19-Patient am Montag aufgrund eines Multiorganversagens in einem münsterischen Krankenhaus gestorben.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Münster ist zudem weiter gestiegen. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist auf 1943 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hat es also 34 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Davon gelten nun 1409 Menschen als genesen - 26 mehr als noch am Sonntag. Seit Ende März sind insgesamt 16 Personen aus Münster, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.

518 Münsteraner infiziert

Damit gelten aktuell 518 Münsteraner als infiziert - so viele wie noch nie zuvor. Bereits in den vergangenen Tagen waren die Zahlen deutlich angestiegen. Der Inzidenzwert, der für die Verschärfung oder Lockerung von Maßnahmen bedeutsam ist, liegt in Münster nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei 116,7 (Stand: 2. November, 0 Uhr).

Auffällig ist nach Angaben der Stadt, dass in der zweiten Jahreshälfte bislang vorwiegend in jüngeren Jahrgängen (80er, 90er, 2000er) Ansteckungen registriert wurden, nun aber wieder vermehrt Infektionen auch in deutlich älteren Jahrgängen (50er, 60er) festgestellt werden. Ein Hotspot sei dabei nicht auszumachen, so die Stadt.

Informationen Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zu Corona haben sollten, wenden sich bitte grundsätzlich an die städtische Hotline unter Tel. 02 51/4 92-10 77. Da derzeit eine hohe Informationsnachfrage besteht und Wartezeiten möglich sind, werden Fragen auch via E-Mail unter corona@stadt-muenster.de beantwortet. Weitere Infos rund ums Thema Corona gibt es unter www.muenster.de/corona. Dort sind auch aktuelle Allgemeinverfügungen, die Coronaschutzverordnung und die Inzidenzwerte des LZG hinterlegt. ...