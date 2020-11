Die Corona-Lage spitzt sich in Münster weiter zu. Am Wochenende ist ein 64-jähriger Covid-Patient in einem Krankenhaus an Multiorganversagen verstorben . Die Zahl der aktuell Infizierten ist auf 518 gestiegen. Auch die Zahl der Intensivpatienten hat sich erhöht – auf 14, sechs von ihnen werden beatmet.