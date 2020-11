Zwischen Sorge und Lässigkeit am Hans-Böckler-Berufskolleg

Münster -

Von Karin Völker

Nur zwei Eingänge für 3000 Schüler: Die mangelnde Umsetzung der Corona-Schutzregeln am Hans-Böckler-Berufskolleg versetzt manche Schüler in Sorge. Und auch der Schulleiter beklagt sich - unter anderem über das Vorgehen der Gesundheitsämter in verschiedenen Kommunen.