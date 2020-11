Zahl der Infizierten sinkt auf 485

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist am Mittwoch auf 485 gesunken. Am Vortag waren noch 516 Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Grund für den Rückgang: Mittlerweile haben 1518 Menschen die Infektion mit dem Virus überstanden - 73 mehr als noch am Dienstag.

Jedoch meldet die Stadt auch Neuinfektionen. 42 Münsteraner haben sich mit dem Virus infiziert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 2019 gestiegen.

Inzidenz von 109,4

Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert. 16 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Münster nach Informationen des Landeszentrum Gesundheit (LZG) bei 109,4 (Stand: 4. November, 0 Uhr).

