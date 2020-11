Die Menschen hinter den Uniformen

Michael Berger: Wenn ein aggressiver, alkoholisierter Mann mit dem Kopf eine Beule in den Rettungswagen schlägt, ist Michael Berger froh, dass er nicht selbst vor ihm steht. Obwohl es sich hierbei um einen Einzelfall handelt, stellt der Notfallsanitäter fest, dass tatsächlich Anerkennung, Wertschätzung und Respekt in der Gesellschaft, besonders gegenüber Uniformträgern, nachgelassen haben. Über die Gründe kann er nur spekulieren: Da mag die Erziehung Ursache sein oder die sozialen Medien, in denen häufig genug nur Ausschnitte der Realität dargestellt werden.

Michael Berger erzählt, wie er mit Hilfe der Polizei einen Schwan einfing, dessen Flügel gebrochen war. „Auch wenn da nichts weiter passiert ist, haben bestimmt 10 Passanten ihr Handy herausgeholt und gefilmt.“ Wenigstens in diesem Fall konnte es glücklicherweise nicht zu einem Missverständnis kommen.

Bei allem, was der 33-Jährige über seinen Beruf als Feuerwehrmann erzählt, merkt man, wie engagiert er seiner Tätigkeit nachgeht. So absolviert er zurzeit eine zusätzliche Ausbildung für das psychosoziale Unterstützungsteam. Natürlich ist da auch der Sport, mit dem er sich fit hält, im Dienst oder außerhalb mit dem Mountainbike. Längere Touren macht er mit seiner Lebensgefährtin im selbst umgebauten Bully, etwa nach Norwegen. Von den klaren Seen, aus denen man trinken kann, und der Natur im Allgemeinen schwärmt er besonders.

Diese Liebe zur Natur ist vielleicht nicht geweckt, aber doch gestärkt worden durch ein halbes Jahr in Australien. Da war er unterwegs nach seiner ersten Ausbildung zum Elektriker, im „work & travel“, hat in seinem Beruf gearbeitet, auf dem Feld und im Straßenbau. Zugleich dürfte die Zeit prägend gewesen sein für seine weltoffene Art und seine Toleranz, gerade auch gegenüber Geflüchteten. Dass Michael Berger nebenbei noch Zeit findet, in einer Band E-Gitarre zu spielen und zu singen, ist beachtlich. „Einen Namen“, verrät uns der Notfallsanitäter, „hat die Band allerdings noch nicht“.