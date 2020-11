Münster-Tatort: Schafft "Limbus" einen neuen Quotenrekord?

Jan Josef Liefers scheint sich schon auf die neue Tatort-Folge zu freuen. Der Schauspieler, der in der Krimireihe den Gerichtsmediziner Professor Dr. Boerne spielt, postete am Donnerstagmorgen in den sozialen Netzwerken einen kurzen Ausschnitt und machte damit Werbung für "Limbus".

Sein Kollege Axel Prahl alias Kommissar Frank Thiel postete gleich mehrere kurze Videos von den Dreharbeiten. Er kündigt sogar an: "Das ist der spannendste Tatort, den wir je gedreht haben." Deshalb sollten die Zuschauer unbedingt einschalten, empfiehlt Prahl.

Und das wieder Millionen Zuschauer einschalten, das ist sicher. Auch die Hürde von zehn Millionen Zuschauern dürfte der Tatort am Sonntag wohl wieder überspringen. Sogar die Voraussetzungen für eine neue Rekord-Einschaltquote sind gegeben.

Brechen die Rekorde von 2017 und 1992?

Am 2. April 2017 saßen 14,56 Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen und schauten den Münster-Tatort "Fangschuss", der zweitmeistgesehene Tatort seit der gemeinsamen Quotenmessung von Ost und West nach der Wiedervereinigung. Den Rekord hält das Hamburger Ermittler-Duo Stoever (Manfred Krug) und Brockmöller (Charles Brauer). Am 5. Juli 1992 sahen bei „Stoevers Fall“ im Schnitt 15,86 Millionen Zuschauer zu.

Können Thiel und Boerne den eigenen Rekord oder sogar den von Stoever und Brockmöller brechen? Die Konkurrenz im Fernsehen ist am Sonntag eher überschaubar. Da auch aufgrund des "Lockdown light" die Restaurants und Kneipen zu haben und größere Treffen untersagt sind, könnten am Sonntag besonders viele Menschen vor den Fernsehgeräten sitzen.

Münster-Tatort: Limbus 1/21 Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) findet sich im Limbus wieder. Der Herr, der hier das Sagen hat, sieht Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) zum Verwechseln ähnlich. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Mirko Schrader (Björn Mayer) Assistent von Kommissar Frank Thiel. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dr. Gärtner (Sonja Baum) behandelt Prof. Boerne auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) will raus aus der Welt, in die es ihn verschlagen hat. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) spielt Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Mann, der Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) so ähnlich sieht. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Am Tatort: Silke Haller (Christine Urspruch, Mitte) und Dr. Jens Jacoby (rechts) untersuchen, wie Markus Lauer (Sascha Nathan) ums Leben kam. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) besucht einen Tatort – Thiels Assistent Mirko Schrader (Björn Mayer, hinten) spricht mit den Kolleg*innen von der KTU. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Niemand öffnet die Tür: Mit einer „Räuberleiter“ will Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) in die Wohnung des Arztes Markus Lauer schauen. Eine tragende Rolle für Mirko Schrader (Björn Mayer, rechts). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Im Krankenhaus: Frau Dr. Gärtner (Sonja Baum, Mitte) geleitet Silke Haller (Christine Urspruch, links) und Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, rechts) auf die Intensivstation zu Prof. Boerne. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dort, wo Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, vorne) gerade ist, scheint es für alles ein Formular zu geben. Prof. Boerne ist verwirrt und erschöpft – Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter, hinten) wacht über ihn. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in Boernes Wohnung. Der Prof. liegt schwer verletzt auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) bei Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Boernes Vertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, links) und Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) sind in der Rechtsmedizin. Silke Haller erhält einen Anruf aus dem Krankenhaus. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef-Liefers, rechts) und sein Vertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, links). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

In der Rechtsmedizin: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) versucht, zu Silke Haller (Christine Urspruch, links) durchzudringen. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) steht fassungslos an der Unfallstelle. Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) kann gar nicht glauben, dass der Kommissar nicht auf ihn reagiert. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kaum zu glauben: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) völlig unversehrt an der Unfallstelle. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Unfall: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, unten) erleidet einen schweren Autounfall. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ist mit den Rettungskräften am Unfallort und ist schockiert, als er den verletzten Professor sieht. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Verabschiedung: Silke Haller (Christine Urspruch, links), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.l.) und Frank Thiel (Axel Prahl, 2.v.r.) verlassen das Restaurant und verabschieden Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts). Seiner Urlaubsvertretung soll Silke Haller die Wohnungsschlüssel von Prof. Boerne übergeben. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) hat etwas anzukündigen: Mit Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 2.v.l.), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.r.) und Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) hat er sich in einem Restaurant verabredet. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dr. Jens Jacoby (Hans Löw) schaut durch ein Fenster in ein Lokal. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Hinzu kommt, dass es der erste Münster-Tatort des Jahres ist, die Zuschauer könnten also auf "Entzug" sein. Außerdem ist beim Crossover-Tatort "Das Team", der zu Beginn des Jahres lief, Thiels und Boernes Assistentin Nadeshda Krusenstern, gespielt von Friederike Kempter, ermordet worden. Sie wird am Sonntag in "Limbus" zum letzten Mal im Tatort zu sehen sein. Viele Zuschauer dürften gespannt sein, was passiert.

Also beste Voraussetzungen für einen neuen Quotenrekord, oder?

Die erfolgreichsten Münster-Tatorte Platz 1: "Fangschuss", erstmals ausgestrahlt am 2. April 2017, 14,56 Millionen Zuschauer Platz 2: "Schwanensee", erstmals ausgestrahlt am 8. November 2015, 13,63 Millionen Zuschauer Platz 3: "Spieglein, Spieglein", erstmals ausgestrahlt am 17. März 2019, 13,58 Millionen Zuschauer Platz 4: "Feierstunde", erstmals ausgestrahlt am 25. September 2016, 13,31 Millionen Zuschauer Platz 5: "Mord ist die beste Medizin", erstmals ausgestrahlt am 21. September 2014, 13,13 Millionen Zuschauer Quelle: ARD ...

Faktencheck zum neuen Münster-Tatort

Der Ruf als beliebtester Rechtsmediziner der Tatort-Republik Deutschland ist Prof. Karl-Friedrich Boerne längst gewiss – aber wie realistisch ist seine Arbeit in der Krimi-Serie? Rechtsmediziner Maximilian Hagen vom Uniklinikum Münster (UKM) unterzieht den neuen, am Sonntag erscheinenden Münster-Krimi „Limbus“ einem Fakten-Check: Während der Ausstrahlung ab 20.15 Uhr kommentiert Hagen in kurzen Video-Ausschnitten (die vorher aufgezeichnet wurden) die gezeigten Szenen und klopft die Ermittlungsarbeit von Kommissar Thiel und Boerne auf ihren Realitätsgehalt ab. „Ich selbst bin großer Tatort-Fan und habe als gebürtiger Münsteraner seit jeher ein besonderes Auge für die Fälle aus unserer Stadt“, erklärt Hagen. Die Einschätzungen des Experten können Interessierte auf dem Twitter-Kanal des UKM verfolgen, dort live mitdiskutieren und kommentieren.

Bereits am Ende des vergangenen Jahres hatte Maximilian Hagen den damaligen Münster-Tatort rechtsmedizinisch eingeordnet; den kurzen Videos hatte damals sogar Boerne-Darsteller Jan-Josef Liefers selbst auf Twitter eine „Followpflicht“ bescheinigt. Geplant ist, dass UKM-Experte Hagen die münsterschen Krimis um das kultige Ermittler-Duo nun dauerhaft kommentieren wird – mit der kritischen Genauigkeit eines Mediziners, dabei aber stets im Wissen um den Unterhaltungsanspruch des Formats, heißt es in einer Pressemitteilung vom UKM.