Kurioses Diebesgut haben Polizisten am Dienstagmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 bei Ascheberg gefunden. Die Polizisten stoppten den 23-jährigen Fahrer um 12.50 Uhr und stellten zuerst fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte.

In dem Wagen fanden die Polizisten mehrere Taschen, in denen sie auf 150 Nintendo-Spiele, sechs Nintendo-Controller und 33 Oral-B-Zahnbürstenköpfe stießen. Laut Polizei waren alle Produkte noch originalverpackt, der Neupreis belaufe sich auf mehr als 5000 Euro. Die drei Männer in dem Auto - neben dem 23-Jährigen noch ein 17-Jähriger und ein 22-Jähriger - konnten keinen Eigentumsnachweis für die Gegenstände erbringen.

Es besteht der Verdacht, dass die Waren gestohlen wurden und im nächsten Schritt verkauft hätten werden sollen. Die Polizisten stellten die Produkte sicher. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt - auch, weil das Fahrzeug nicht versichert war.