Auf dem Weg von "Wohlbeck" nach "Rocksell"

Sonntagabend, die gesamte "Tatort"-Fangemeinde versammelt sich pünktlich nach der Tagesschau vor den TV-Geräten. Und in der kleinen westfälischen Metropole schalten Krimi-Liebhaber in zahleichen Wohnzimmern besonders gern aufs „Erste“.

Wenn Boerne ( Jan Josef Liefers ) und Thiel ( Axel Prahl ) die münstersche Innenstadt durchstreifen, um finstren Gestalten das Handwerk zu legen, ist man schließlich gern dabei. Der Zuschauer verfolgt das Geschehen, wenn es wild über Prinzipalmarkt, Domplatz oder an anderen Sehenswürdigkeiten Münsters vorbei geht. Ja, das sind wir, das ist Münster.

Häufiger kleine Ungereimtheiten

Überhaupt: Sei es der Münster-"Tatort" oder ein Wilsberg – egal: Ein bisschen Lokalkolorit im Fernsehen, das tut gut. Und da verzeiht man den Fernsehmachern doch gerne einmal die eine oder andere Ungereimtheit.

So verlaufen diverse Verfolgungsjagden auf konfusen Wegen, deren Verlauf die Vorstellungskraft eines jeden Münsteraners ziemlich weit übersteigt. Und da wird das Polizeipräsidium kurzerhand dort verortet, wo man es an wenigsten erwartet hätte. Oder auf dem Vorplatz des Schlosses gibt es ein Open-Air-Café – eigentlich eine nette Idee. Aber geschenkt, sei‘s drum, gegessen. Die Impressionen der Heimatstadt machen es wett.

Münster-Tatort: Limbus 1/21 Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) findet sich im Limbus wieder. Der Herr, der hier das Sagen hat, sieht Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) zum Verwechseln ähnlich. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Mirko Schrader (Björn Mayer) Assistent von Kommissar Frank Thiel. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dr. Gärtner (Sonja Baum) behandelt Prof. Boerne auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) will raus aus der Welt, in die es ihn verschlagen hat. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) spielt Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Mann, der Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) so ähnlich sieht. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Am Tatort: Silke Haller (Christine Urspruch, Mitte) und Dr. Jens Jacoby (rechts) untersuchen, wie Markus Lauer (Sascha Nathan) ums Leben kam. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) besucht einen Tatort – Thiels Assistent Mirko Schrader (Björn Mayer, hinten) spricht mit den Kolleg*innen von der KTU. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Niemand öffnet die Tür: Mit einer „Räuberleiter“ will Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) in die Wohnung des Arztes Markus Lauer schauen. Eine tragende Rolle für Mirko Schrader (Björn Mayer, rechts). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Im Krankenhaus: Frau Dr. Gärtner (Sonja Baum, Mitte) geleitet Silke Haller (Christine Urspruch, links) und Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, rechts) auf die Intensivstation zu Prof. Boerne. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dort, wo Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, vorne) gerade ist, scheint es für alles ein Formular zu geben. Prof. Boerne ist verwirrt und erschöpft – Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter, hinten) wacht über ihn. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in Boernes Wohnung. Der Prof. liegt schwer verletzt auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) bei Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) auf der Intensivstation. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Boernes Vertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, links) und Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) sind in der Rechtsmedizin. Silke Haller erhält einen Anruf aus dem Krankenhaus. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef-Liefers, rechts) und sein Vertreter Dr. Jens Jacoby (Hans Löw, links). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

In der Rechtsmedizin: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) versucht, zu Silke Haller (Christine Urspruch, links) durchzudringen. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) steht fassungslos an der Unfallstelle. Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) kann gar nicht glauben, dass der Kommissar nicht auf ihn reagiert. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Kaum zu glauben: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) völlig unversehrt an der Unfallstelle. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Unfall: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, unten) erleidet einen schweren Autounfall. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ist mit den Rettungskräften am Unfallort und ist schockiert, als er den verletzten Professor sieht. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Verabschiedung: Silke Haller (Christine Urspruch, links), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.l.) und Frank Thiel (Axel Prahl, 2.v.r.) verlassen das Restaurant und verabschieden Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts). Seiner Urlaubsvertretung soll Silke Haller die Wohnungsschlüssel von Prof. Boerne übergeben. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) hat etwas anzukündigen: Mit Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 2.v.l.), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.r.) und Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) hat er sich in einem Restaurant verabredet. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Dr. Jens Jacoby (Hans Löw) schaut durch ein Fenster in ein Lokal. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Doch irgendwann hört der Spaß auf: Verlegten die Tatort-Macher die Folge „Das Wunder von Wolbeck“ 2012 in einem Trailer seinerzeit nach „Wohlbeck“, so rollten sich in der jüngsten "Tatort"-Folge aus Münster dem geneigten Zuschauer besonders aus Roxel (gesprochen mit langem O) am Sonntagabend die Fußnägel auf: „Auf der L529 Richtung Rocksell...“ Wie bitte? Rocksell? Oh bitte, was für ein phonetischer Fehltritt edelster Prägung!

Nicht besser als die Deutsche Bahn

Wahrscheinlich besuchte Axel Prahl einmal den münsterischen Bahnhof, Gleis zwei, Abschnitt „E“. Dort verrät die Ansage, dass man in der R63 auf dem Weg nach Coesfeld auch in „Münster-Rocksell“ Halt macht. Vielleicht kommt der gute Axel mal bei einer Tour von „Wohlbeck“ nach „Rocksell“. Dort bekommt er ein wenig phonetische Nachhilfe.