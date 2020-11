Nahezu vier Monate „zierten“ zwei Autowracks in unmittelbarer Nachbarschaft im Bereich der zentralen Bushaltestelle in Berg Fidel das Straßenbild . Am Montag wurden die beiden Schrott-Wagen von einem Abschleppunternehmen im Auftrag des städtischen Ordnungsamtes entfernt.

Zuvor war den beiden zuvor identifizierten Haltern eine Ordnungsverfügung zugestellt worden, die die Entfernung der Pkw beinhalte, wie der Leiter des Ordnungsamtes, Norbert Vechtel, erläutert.

Halter tragen Kosten für Entfernung

Die Halter seien trotz erster Erklärungen, „leider nicht bereit“ gewesen, ihre Fahrzeuge selbst zu entfernen. Sie müssen nun die Kosten für die Entfernung und sachgerechte Entsorgung des jeweiligen Autos erstatten, außerdem erwartet sie noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, ergänzt Norbert Vechtel.