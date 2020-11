Münster -

Frauen sind in MINT-Berufen nach wie vor eher die Ausnahme. Eine solche stellt allerdings Birgit Hagenhoff dar. Die Physikerin hat ihr Unternehmen vor 23 Jahren „Tascon“ in Münster gegründet und sucht seitdem in Oberflächen nach Fehlern. Nun hat sie eine Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gefunden.