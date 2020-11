Corona-Orden statt Party am 11.11.

Auf den letzten Drücker ist er gestern fertig geworden und dann per Boten nach Münster gekommen: Der Corona-Orden ist pünktlich zum 11.11. für alle Gesellschaften verfügbar, und der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) will damit „so etwas wie ein Zeichen setzen“, so Präsident Dr. Helge Nieswandt .

Optischer Beitrag zum Karnevalsauftakt

Weil alle Veranstaltungen abgesagt sind und selbst die am 11.11. üblichen Maskottchen-Aktionen wegen der Kneipenschließung ausfallen, wolle man zumindest optisch einen kleinen Beitrag zum Karnevalsauftakt liefern. Gesponsert wird der Orden von der Volksbank Münsterland Nord, die sonst immer die Aktivitäten der Jugendprinzengarde fördert.

Volksbank-Bereichsleiter Daniel Averesch: „Wir würden lieber wieder eine große Party für die närrische Jugend veranstalten, aber Gesundheit geht vor, und deshalb ist dieser Orden unser Beitrag für die Session.“

„ Gerade in schweren Stunden sind es Heiterkeit, Frohsinn und auch das Karikieren von Politik und Problemen, was uns allen Kraft und Zuversicht vermittelt. Gerade in schweren Stunden sind es Heiterkeit, Frohsinn und auch das Karikieren von Politik und Problemen, was uns allen Kraft und Zuversicht vermittelt. “ Freudenthal-Chef Matthias Reck

Freudenthal-Chef Matthias Reck, der ebenfalls alle Gesellschaftstermine auf Eis legen musste, bleibt dennoch optimistisch: „Gerade in schweren Stunden sind es Heiterkeit, Frohsinn und auch das Karikieren von Politik und Problemen, was uns allen Kraft und Zuversicht vermittelt. Mit kleineren Formaten wie Stammtischen werden wir Möglichkeiten finden, verantwortungsbewusst gemeinsam Spaß zu haben und schöne Stunden zu verleben.“

Viele Gesellschaften wie beispielsweise die KG Schlossgeister haben ihren Internetauftritt deutlich ausgebaut. Per Video ist eine digitale Tanzgruppenvorstellung zu sehen, und rechtzeitig zum 11.11. grüßt Präsident und Ex-Prinz Thorsten Brendel seine Mitglieder per Post mit einer Festzeitschrift. Der Schlossgeist selbst bleibt wie alle anderen Maskottchen aber im Winterschlaf.

Wie die Narren den 11.11. verbringen

Die Bösen Geister werden heute im Zoo ihre traditionelle Tiertaufe in ganz kleinem Rahmen durchführen, mehr ist aber bislang nicht in der Session geplant.

Die Narrenzunft Aasee hat ihre Mitglieder aufgefordert, möglichst lustige Bilder mit Karnevalsmasken zu senden, eine Sitzung wird es aber nicht geben. Präsident Mortimer Behrendt: „Wir wollen nicht als Superspreader in die Medien kommen.“

Abgesagt ist auch der Karnevalsauftakt mit Prinzenproklamation am kommenden Samstag (14. November) vor dem Rathaus, ebenso gibt es den traditionellen Empfang des Oberbürgermeisters für die Prinzengarde heute nicht.