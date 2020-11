Bereits am Montag war bekannt geworden, dass die Stadt einen ­Friseursalon am Hafen wegen mehrerer Corona-Infektionen von Mitarbeitern geschlossen hat. Nun sind Details zur Schließung bekannt geworden. So handelt es sich bei dem Friseursalon laut ­Informationen unserer Zeitung um „Cabelo“. Dessen Geschäftsführerin Christel Vieth wollte sich aufgrund „laufender Ermittlungen“ am Dienstag nicht zur Schließung ihres Friseursalons ­äußern, kündigte aber an, dies zu tun, „sobald wir wissen, wie es weitergeht“.

Derweil hat die Stadt bekanntgegeben, dass von den rund 30 Mitarbeitern sechs positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, wobei sich diese Zahl noch erhöhen könne. Wahrscheinlich habe ein Mitarbeiter aus dem Kreis Warendorf die anderen angesteckt. Die hohe Fallzahl habe zur Kontrolle durch das Ordnungsamt und zur folgenden Schließung geführt.

Aktuell laufen laut der Stadt Ermittlungen, ob in dem Friseursalon gegen ­Hygiene- und Sicherheitsauflagen verstoßen wurde. Alle Mitarbeiter, die zu den Infizierten Kontakt hatten, inklusive Vieth, befinden sich in Quarantäne.

Zumindest im Kontakt mit den Kunden scheint es jedoch so, als habe der Friseursalon sich an die Regeln gehalten. So wurden laut der Stadt über die erstellten Kontaktlisten 47 betroffene Kunden kontaktiert. Diese wurden jedoch allesamt als „Kontaktpersonen der Kategorie II“ eingestuft, was nur möglich ist, wenn Infizierte zwar weniger als anderthalb Meter Abstand zu den Kunden hatten, während der ­gesamten Kontaktzeit jedoch einen Mund-Nasen-Schutz trugen.