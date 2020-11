78-jähriger Mann nach Corona-Infektion gestorben

In Münster hat es am Mittwoch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. 78-jähriger Mann ist in Folge einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gestorben. Bereits am Dienstag hatte die Stadt einen weiteren Todesfall gemeldet. Insgesamt sind in Münster 18 Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Zahl der Infizierten geht zurück

Die Zahl der Infizierten ist in Münster am Mittwoch zurückgegangen. Aktuell sind 478 Münsteraner infiziert, am Vortag waren es 521. Jedoch hat es erneut Neuinfektionen mit dem Virus gegeben. 51 Menschen haben sich nachweislich infiziert. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 2335 gestiegen. Dem gegenüber stehen 93 Genesungen. Damit haben 1839 Menschen die Infektion überstanden.

Inzidenz liegt bei 85,7

Insgesamt 46 Covid-Patienten werden nach Angaben der Stadt im Moment in Krankenhäusern behandelt, 23 davon auf der Intensivstation. 17 Menschen müssen aktuell beatmet werden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 85,7, im Vergleich zum Vortag ist das ein Minus von 11,7.