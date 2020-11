Online-Hochschultag in Münster am 19. November

Münster -

Am Hochschultag strömen normalerweise Tausende künftige Studierende an die Unis - auch in Münster. Doch die Corona-Pandemie macht das unmöglich. Die münsterischen Hochschulen bietet immerhin an, online etwas Hochschulluft zu schnuppern.