Corona-Infektionen an Schulen haben besonders weitreichende Folgen. Mitschüler, Pädagogen, manchmal ganze Klassen müssen in Quarantäne. Die Tagesschau sprach am Mittwoch von einem „schleichenden Lockdown“. An den etwa 100 Schulen in Münster betrifft das aktuell nach Angaben der Bezirksregierung rund 65 Lehrkräfte sowie 800 Schülerinnen und Schüler.