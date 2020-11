Wie organisiert man die Sitzordnung in einem Rat mit zehn Parteien? Bei der konstituierenden Sitzung des Rates am Mittwochabend waren keine gravierenden Veränderungen gegenüber der letzten Legislaturperiode erkennbar, als neun Parteien dem Rat angehörten.

Anders war der Sitzungsort. Statt im Rathausfestsaal trafen sich die 67 Ratsmitglieder in der Halle Münsterland, eine Reaktion auf die Corona-Pandemie. Oberbürgermeister Lewe griff dieses Thema in seiner Begrüßung auf und sprach von „ungewöhnlichen Zeiten“.

Corona lähmt die Stadtverwaltung

Stadtrat Wolfgang Heuer als Vorsitzender des Corona-Krisenstabs wies sodann darauf hin, dass die Pandemie auch die politische Arbeit im Rat berühren werde. Nicht alle Anfragen und Anträge könnten in der gewohnten Geschwindigkeit abgearbeitet werden.

Auch wenn es in erster Linie um Formalien ging, setzte die Fraktionen von Grünen , SPD und Volt, die in den kommenden Wochen über ein Ratsbündnis verhandeln wollen, bereits erste eigene Duftmarken.

Der Rat der Stadt Münster hat am Mittwochabend die Ratsmitglieder Angela Stähler (CDU, 2.v.l.) ), Klaus Rosenau (Grüne, l.) und Maria Winkel (SPD) zu ehrenamtlichen Stellvertretern des Oberbürgermeisters (r.) gewählt. Foto: Matthias Ahlke

So beschloss das Dreierbündnis gegen die CDU wichtige Punkte zu Zuschnitt und Größe von Fachausschüssen. So soll die hohe Zahl der Ausschussmitglieder, die in der Vergangenheit wiederholt kritisiert worden war, beibehalten wird. Der GAL-Fraktionschef Christoph Kattentidt begründete dies damit, dass so auch kleinere Parteien berücksichtigt werden könnten.

Der CDU-Fraktionschef Stefan Weber hielt dem entgegen, dass dieses Vorgehen die Effizienz der Ausschussarbeit schmälere. Ein Gegenvorschlag der CDU fand im Rat keine Mehrheit.