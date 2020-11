Novemberwetter: Gefährliche Dunkelheit

Fahrradfahrer leben gefährlich, erst recht bei Dunkelheit. Auf Bitte der Redaktion hat Andreas Bode von der Polizei Münster einen Blick auf die Statistik geworfen: 138 Fahrradunfälle bei Dunkelheit oder Dämmerung wurden bislang in diesem Jahr in der Stadt registriert – grob hochgerechnet zehn bis 15 Prozent aller Fahrradunfälle. Die Statistik erfasst nicht, ob im Einzelfall die Beleuchtung ursächlich war; es scheint aber plausibel, dass fehlende Sichtbarkeit und schlechte Sicht den Kern des Problems bilden.

„Ich fühle mich nicht mehr sicher!“

Sven Klein kann das bestätigen. Seit Jahren fährt der Münsteraner mit dem Rad zur Arbeit, auch bei Dunkelheit: „Was ich auf dem Weg alles an gefährlichen Situationen erlebe, reicht mir jetzt!“ Dunkel gekleidete Jogger und Radfahrer, Hunde, die plötzlich den Weg kreuzen, Autofahrer, die die Vorfahrt nehmen: „Ich fühle mich nicht mehr sicher!“ Von Kollegen höre er ähnliches. Warum die Polizei nicht strenger kontrolliere?

Die Polizei kontrolliert, betont Andreas Bode. Nicht zuletzt bis zum heutigen Freitag im Rahmen der städtischen Fahrradlichtaktion an mehreren münsterischen Schulen – dort schauen sich die Beamten die Fahrradbeleuchtung der Schülerinnen und Schüler an, um diese wichtige Zielgruppe zu sensibilisieren.

Den Bericht von Sven Klein könne er grundsätzlich nachvollziehen, sagt Andreas Bode: „Dunkelheit, Nässe, Laub, schlechte Beleuchtung – das sind genau die Faktoren, die wir täglich erleben.“ Fahrradfahrer müssen mit Licht unterwegs sein, das werde von der Polizei auch regelmäßig überprüft – und ein Verstoß geahndet. Doch es gebe weder eine Pflicht zu heller Kleidung noch eine Licht-Pflicht für Fußgänger oder Hunde. Nur die dringende Empfehlung, auf Sichtbarkeit zu achten und sich so selbst zu schützen: „Es geht um gegenseitige Rücksichtnahme.“ Und zwar gerade in Bereichen, in denen man sich leicht in die Quere kommen kann – etwa auf der Promenade.

Trend zu Reflektoren

Wächst etwa die Rücksichtslosigkeit in Sachen Licht? Das kann Malte Konrad vom städtischen Fahrradbüro nicht bestätigen: Die derzeit zum 16. Mal durchgeführte Fahrradlichtaktion sei unverändert wichtig. Doch was Signalwesten, Reflektoren und farbige Helm-Überzüge betrifft: „Immer mehr Leute tragen so etwas, das ist mein Eindruck“. Überdies trage die Fahrradtechnik zur besseren Sichtbarkeit bei; der moderne Nabendynamo, der auch bei regennasser Straße funktioniert, sei mittlerweile Standard.

„Es findet ein Wandel statt“, meint auch Andreas Bode. Die Ordnungspartnerschaft „Sicher durch Münster“ habe die Akzeptanz für Warnwesten erhöht. Auch sei mittlerweile häufiger zu beobachten, dass Hundehalter eine Taschenlampe mit sich führen oder Hunde ein blinkendes Halsband tragen: „Egal, was es ist: Hauptsache, man ist zu sehen.“