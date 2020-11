Münster -

Von Ralf Repöhler

Mit den steigenden Corona-Fallzahlen stecken sich auch immer mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern mit dem Virus an. Die personellen Engpässe bereiten in den münsterischen Kliniken gerade größere Sorgen als die täglich sinkende Zahl an freien Intensivbetten.