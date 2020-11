Kinderschutzbund beobachtet Prozessauftakt

Das öffentliche Interesse am dritten großen Missbrauchsprozess der jüngeren Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen ist bundesweit groß. Nach Lügde und Bergisch Gladbach rückt seit Donnerstag die juristische Aufarbeitung des Missbrauchskomplexes Münster in den Blickpunkt einer breiten Öffentlichkeit. Nicht alle der angefragten Journalisten, Kamerateams und Fotografen bekommen zum Prozessauftakt im Landgericht einen Platz – obwohl die Verhandlung am Mittag im größten Saal des Gebäudes beginnt.

Doch wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sind nicht nur die Angeklagten von ihren Verteidigern durch durchsichtige Plexiglasscheiben getrennt. Im Zuschauerraum sitzen gerade einmal zusammen ein Dutzend Medienvertreter und interessierte Beobachter in weitem Abstand aus­einander.

Die Besucher, die nicht reinkommen, warten gespannt vor dem Saal, um insbesondere zu erfahren, wie sich der Hauptbeschuldigte in dem Verfahren ­präsentiert : Adrian V. (27) wohnte zusammen mit seiner Mutter Carina V. (45) in einem Mietshaus am Rande von Kinderhaus. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zur der Kleingarten­anlage, wo sich in einer ­Laube Adrian V. und drei weitere Männer in unfassbar grausamer Weise an zwei Jungen sexuell vergangenen haben sollen. Mehr als ihre Geburtsdaten und Wohnorte sagen die fünf Angeklagten am Donnerstag nicht .

Erster Verhandlungstag im Missbrauchsfall Münster 1/29 Mit dem Prozess gegen den 27-Jährigen Hauptangeklagten, seine Mutter, sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg startet der große Prozess im Missbrauchsfall Münster. Der 27-Jährige Hauptangeklagte wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

Die Angeklagten, darunter der 27-Jährige Hauptangeklagte (vorne rechts) stehen in einem Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa

Der 27-Jährige Hauptangeklagte sitzt in einem Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa

Die Mutter des 27-Jährigen Hauptangeklagten wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

Der 27-Jährige Hauptangeklagte (vorne), seine Mutter (ganz hinten links) und ein dritter Angeklagter (roter Hefter) sitzen in dem Gerichtssaal. Foto: dpa

In dem Prozess sind vier Männer und eine Frau angeklagt. Foto: dpa

Ein Angeklagter wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

In dem Prozess sind der 27-jährige Adrian V., dessen 45 Jahre alte Mutter sowie einen 30 Jahre alten Angeschuldigten aus Staufenberg, einen 35-jährigen Mann aus Hannover sowie einen 42-Jährigen aus Schorfheide angklagt. Foto: dpa

: Die Angeklagten, darunter der 27-Jährige Hauptangeklagte (vorne rechts) sitzen in einem Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa

Jeder der fünf Angeklagten wird durch zwei Anwälte vertreten. Foto: dpa

Ein Angeklagter wird in den Gerichtssaal geführt Foto: dpa

Jeder der fünf Angeklagte wird durch zwei Anwälte vertreten. Foto: dpa

Der 27-Jährige Hauptangeklagte wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

"Nicht öffentlich" leuchtet vor dem Gerichtssaal. Die Verlesung der Anklage fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Foto: dpa

Anwälte unterhalten sich vor Beginn des Prozesses. Foto: dpa

Matthias Pheiler ist der Vorsitzende Richter in dem Prozess. Foto: dpa

Die Angeklagten verdeckten ihr Gesicht mit Mappen und Ordnern. Foto: dpa

Jeder der fünf Angeklagte wird durch zwei Anwälte vertreten. Foto: dpa

Prozessakten liegen in dem Gerichtssaal. Die Verlesung der 25-seitigen Anklageschrift fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Foto: dpa

Eine Gartenlaube in Münster ist Teil eines Missbrauchskomplexes. Dort sollen Kinder schwer sexuell missbraucht worden sein. Foto: dpa

Martin Botzenhardt, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Münster, informierte im Juni über den Stand der Ermittlungen. Foto: dpa

Mit einem Bagger wurde die Gartenlaube des Verdächtigen im Missbrauchsfall von Münster nach der Beweissicherung abgerissen. Foto: dpa

Mit dem Prozess gegen den 27-Jährigen Hauptangeklagten, seine Mutter, sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg startet der große Prozess im Missbrauchsfall Münster. Foto: Dirk Anger

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gibt vor dem Gerichtssaal des Landgerichts Münster Auskunft. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Am Donnerstag (12. November) hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter Adrian V. sowie gegen vier weitere Angeklagte begonnen. Foto: Dirk Anger

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter sowie vier weitere Angeklagte findet unter großem Medienandrang statt. Foto: Dirk Anger

„Nicht öffentlich“ steht vor dem Gerichtssaal des Landgerichts. Die Öffentlichkeit wurde im Prozess gegen Adrian V. und vier weitere Angeklagte bereits nach einer guten halben Stunde ausgeschlossen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Schilder mit der Aufschrift "Höchststrafe für sexualisierte Gewalt gegen Kinder" unter anderem liegen vor dem Landgericht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft Münster dem 27-jährigen Münsteraner Adrian V. 31 Handlungen zum Nachteil der Kinder vor. Foto: Dirk Anger

„Kinder haben unterschiedliche Wege, darauf aufmerksam zu machen“

Zu den Wartenden im ­Foyer des Gerichts gehört Ewa Bäumer. Der pädagogischen Leiterin des Kinderschutzbundes geht es nach eigenem Bekunden darum, auf das Leid der jungen Opfer aufmerksam zu machen. Man müsse sich bewusst sein, dass auch aktuell viele Kinder sexualisierte Gewalt erführen, ohne dass deren Schicksal bislang entdeckt wurde. „Kinder haben unterschiedliche Wege, darauf aufmerksam zu machen“, sagt Bäumer. Wichtig seien im Kampf gegen Missbrauch Erwachsene, die den jungen Opfern Glauben schenkten.