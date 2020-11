Die Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien, Sabine Trockel , dankt den Jugendlichen, für ihr großes Interesse und Engagement: „Es ist toll, dass 80 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste standen. Wir würden uns freuen, euch alle auch im kommenden Jahr wieder für die Jugendratswahl gewinnen zu können.“ Die Wahl des neuen Jugendrates soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 nachgeholt werden, teilt die Stadt mit.

Um junge Menschen aktiv an gesellschaftlichen Prozessen und Entscheidungen zu beteiligen, gibt es seit 2008 den Jugendrat als dauerhaftes Gremium für Kinder und Jugendliche in Münster. Der Jugendrat kann aktiv an kommunalpolitischen Prozessen mitwirken, etwa durch die Teilnahme an den Ausschüssen für Kinder, Jugendliche und Familien, für Schule und Weiterbildung und für Sport. Auch Anregungen an den Rat und die Bezirksvertretungen sind jederzeit möglich, heißt es.