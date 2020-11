Neue Festnahme - Angeklagte halten sich bedeckt

Sie halten sich offenbar weiter bedeckt: Am zweiten Tag des Missbrauchsprozesses um den Hauptbeschuldigten Adrian V. aus Münster, dessen Mutter sowie drei weitere Männer bekamen die Angeklagten die Möglichkeit, sich zu den Tatvorwürfen zu äußern - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch davon sollen sie keinen Gebrauch gemacht haben, wie zu hören ist.

Wohl als Reaktion auf dieses Verhalten und eine längere Beweisaufnahme hat der Vorsitzende bereits eine Verlängerung des Prozesses über den ursprünglich für Ende Februar geplanten Urteilstermin angekündigt. Die vier Männer müssen sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten, die Mutter von Adrian V. steht wegen Beihilfe vor Gericht.

Erster Verhandlungstag im Missbrauchsfall Münster 1/29 Mit dem Prozess gegen den 27-Jährigen Hauptangeklagten, seine Mutter, sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg startet der große Prozess im Missbrauchsfall Münster. Der 27-Jährige Hauptangeklagte wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

Die Angeklagten, darunter der 27-Jährige Hauptangeklagte (vorne rechts) stehen in einem Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa

Der 27-Jährige Hauptangeklagte sitzt in einem Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa

Die Mutter des 27-Jährigen Hauptangeklagten wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

Der 27-Jährige Hauptangeklagte (vorne), seine Mutter (ganz hinten links) und ein dritter Angeklagter (roter Hefter) sitzen in dem Gerichtssaal. Foto: dpa

In dem Prozess sind vier Männer und eine Frau angeklagt. Foto: dpa

Ein Angeklagter wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

In dem Prozess sind der 27-jährige Adrian V., dessen 45 Jahre alte Mutter sowie einen 30 Jahre alten Angeschuldigten aus Staufenberg, einen 35-jährigen Mann aus Hannover sowie einen 42-Jährigen aus Schorfheide angklagt. Foto: dpa

: Die Angeklagten, darunter der 27-Jährige Hauptangeklagte (vorne rechts) sitzen in einem Gerichtssaal des Landgerichts. Foto: dpa

Jeder der fünf Angeklagten wird durch zwei Anwälte vertreten. Foto: dpa

Ein Angeklagter wird in den Gerichtssaal geführt Foto: dpa

Jeder der fünf Angeklagte wird durch zwei Anwälte vertreten. Foto: dpa

Der 27-Jährige Hauptangeklagte wird in einen Gerichtssaal des Landgerichts geführt. Foto: dpa

"Nicht öffentlich" leuchtet vor dem Gerichtssaal. Die Verlesung der Anklage fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Foto: dpa

Anwälte unterhalten sich vor Beginn des Prozesses. Foto: dpa

Matthias Pheiler ist der Vorsitzende Richter in dem Prozess. Foto: dpa

Die Angeklagten verdeckten ihr Gesicht mit Mappen und Ordnern. Foto: dpa

Jeder der fünf Angeklagte wird durch zwei Anwälte vertreten. Foto: dpa

Prozessakten liegen in dem Gerichtssaal. Die Verlesung der 25-seitigen Anklageschrift fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Foto: dpa

Eine Gartenlaube in Münster ist Teil eines Missbrauchskomplexes. Dort sollen Kinder schwer sexuell missbraucht worden sein. Foto: dpa

Martin Botzenhardt, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Münster, informierte im Juni über den Stand der Ermittlungen. Foto: dpa

Mit einem Bagger wurde die Gartenlaube des Verdächtigen im Missbrauchsfall von Münster nach der Beweissicherung abgerissen. Foto: dpa

Mit dem Prozess gegen den 27-Jährigen Hauptangeklagten, seine Mutter, sowie drei Männer aus Hannover, Staufenberg in Hessen und Schorfheide in Brandenburg startet der große Prozess im Missbrauchsfall Münster. Foto: Dirk Anger

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gibt vor dem Gerichtssaal des Landgerichts Münster Auskunft. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Am Donnerstag (12. November) hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter Adrian V. sowie gegen vier weitere Angeklagte begonnen. Foto: Dirk Anger

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter sowie vier weitere Angeklagte findet unter großem Medienandrang statt. Foto: Dirk Anger

„Nicht öffentlich“ steht vor dem Gerichtssaal des Landgerichts. Die Öffentlichkeit wurde im Prozess gegen Adrian V. und vier weitere Angeklagte bereits nach einer guten halben Stunde ausgeschlossen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Schilder mit der Aufschrift "Höchststrafe für sexualisierte Gewalt gegen Kinder" unter anderem liegen vor dem Landgericht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft Münster dem 27-jährigen Münsteraner Adrian V. 31 Handlungen zum Nachteil der Kinder vor. Foto: Dirk Anger

Chatverläufe führen zu weiterer Festnahme

Im Missbrauchsprozess von Münster gibt es unterdessen eine weiter Festnahme, die auch im Zusammenhang mit Adrian V. steht, wie die Staatsanwaltschaft am Freitagmittag mitteilte. Demnach haben die Ermittlungsbehörden am Vormittag nach monatelangen intensiven Ermittlungen einen 35-jährigen Beschuldigten wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in seiner Wohnung in Heiligenhaus festgenommen.

Der Mann war bereits im Juni 2020 in den Fokus der „Ermittlungskommission Rose“ gerückt, heißt es dazu. Zu diesem Zeitpunkt bestand jedoch kein dringender Tatverdacht.

Durch die Auswertung von Chatverläufen auf einem Handy, welches nach den bisherigen Erkenntnissen dem 27-jährigen Beschuldigten aus Münster zuzuordnen ist, erlangten die Ermittler neue Hinweise, die nun diesen dringenden Tatverdacht gegen den Mann aus Heiligenhaus begründeten. „Der 35-Jährige wird beschuldigt in der Zeit von Anfang September 2019 bis Anfang November 2019 einen heute elf Jahre alten Jungen in drei Fällen schwer sexuell missbraucht zu haben“, wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft zitiert. „Die Taten sollen sowohl in Münster, als auch in der Wohnung des Beschuldigten in Heiligenhaus verübt worden sein. Bei dem Jungen handelt es sich um den Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Beschuldigten aus Münster.“

Die Staatsanwaltschaft Münster hatte nach eigener Aussage bereits im Vorfeld gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl erwirkt, den ein Richter am Freitag verkündete, heißt es weiter. Der 35-Jährige habe sich im Rahmen der Verkündung des Haftbefehls nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Befangenheitsanträge gegen Richter

Derweil ist im Mammutverfahren gegen den 27-jährigen Adrian V. noch nicht über die Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden und eine Ergänzungsschöffin entschieden worden. Die Verteidigung rügt offenbar eine Fristsetzung des Richters. Jetzt haben alle Verfahrensbeteiligten bis zum Montag Zeit für eine Stellungnahme.

Der ursprünglich für kommenden Dienstag geplante nächste Sitzungstermin ist aufgehoben worden. Jetzt soll das Verfahren am Donnerstag (19.11) fortgesetzt werden. Mutmaßlich wird dann auch die Entscheidung über die Befangenheitsanträge bekannt gemacht.

Mehr zum Missbrauchsprozess in Münster

Video in Kooperation mit dem WDR:

Die Angeklagten im Hauptprozess Adrian V. steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er.

steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Er soll über lange Zeit wiederholt Kinder, vornehmlich den Sohn seiner Lebensgefährtin, sexuell missbraucht haben. Zudem bot er den Jungen anderen Männern zum Missbrauch an. Aufnahmen davon verbreitete er. Carina V. war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten.

war Eigentümerin der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus, die regelmäßig Tatort der Missbrauchstaten war. Sie soll die Laube ihrem Sohn und den Mitangeschuldigten in dem Wissen überlassen haben, dass dort Jungen sexuell missbraucht werden sollten. Enrico L. aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben.

aus Schorfheide soll beim Treffen im April in Münster dabei gewesen sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, im August 2018 einen damals neunjährigen entfernten Verwandten und 2020 unter anderem seinen eigenen Sohn (7) missbraucht zu haben. Tobias S. aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat.

aus Staufenberg soll seinen Sohn (5) mehrfach missbraucht und zum Treffen im April in Münster mitgebracht haben. Zudem missbrauchte er ein Mädchen – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um seine Tochter (5) gehandelt hat. Marco S. aus Hannover soll an schwerem sexuellem Missbrauch beteiligt gewesen sein. Der 35-Jährige soll unter anderem vom 24. bis zum 26. April 2020 beim Treffen mit den anderen Angeklagten in der Gartenlaube in Münster-Kinderhaus dabei gewesen sein. ...