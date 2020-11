Münster -

Zurück am alten Platz: Das Verwaltungsgericht ist nach zwei Jahren im Interimsquartier in den Räumen des ehemaligen Lufttransportkommandos der Bundeswehr an der Manfred-von-Richthofen-Straße zurück an der Piusallee. Die Baumaßnahmen waren im Zeitplan und sind eine gute Nachricht für das Klima.