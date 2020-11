Passgenaue Hilfe für junge Krebspatienten

Frisch verheiratet, das Kind feiert den ersten Geburtstag, neuer Job und gerade einen Kredit für das Eigenheim aufgenommen – dann die Diagnose: Krebs. Plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war.

Dieses Szenario steht beispielhaft für tausende Fälle jedes Jahr. Wenn junge Menschen zwischen 18 und 39 Jahren Krebs bekommen, sind ihre Lebensentwürfe nicht selten von einem Tag auf den anderen Makulatur. In einem Moment stehen sie mit beiden Beinen auf festem Boden, im nächsten sind sie im freien Fall.

Bahnbrechendes Projekt

Um diese Patienten aufzufangen, wollen Prof. Dr. Annalen Bleckmann und Prof. Dr. Philipp Lenz , Direktorin und Geschäftsführer des WTZ (Westdeutsches Tumorzentrum) Netzwerkpartners Münster, der zentralen Einrichtung am Universitätsklinikum Münster (UKM) zur fachübergreifenden Behandlung von Krebspatienten, ein besonderes Betreuungs- und Beratungsangebot ins Leben rufen.

Um diese Patienten aufzufangen, wollen Prof. Dr. Annalen Bleckmann und Prof. Dr. Philipp Lenz ein besonderes Betreuungs- und Beratungsangebot ins Leben rufen.

3000 jung an Krebs Erkrankte werden pro Jahr im onkologischen Zentrum am UKM behandelt, das sind rund 20 Prozent aller Tumorpatienten. Nach der Diagnose und während der Behandlung bekommen Patienten als Regelleistung zwar Hilfsangebote, wie etwa durch den Sozialdienst, doch vieles muss in Eigenleistung organisiert und koordiniert werden. „Deshalb wollen wir ein weiterführendes Angebot schaffen, das dem Patienten eine individuelle und passgenaue Rundum-Hilfe an einem Ort und aus einer Hand liefert“, sagt Annalen Bleckmann.

Vernetzung ist das A und O

Konkret bedeutet das für die Patienten, dass ein multiprofessionales Team aus den Bereichen Onkologie, Pflege, Sozialdienst, Sport-, Paar- und Musiktherapie mit Standort in Münster sich individuell um die beste Behandlung und Beratung kümmert, und in Fragen zum Umgang mit der Erkrankung, zu Arbeitsunfähigkeit, zu sozialen und finanziellen Belastungen oder etwa zu Rehabilitations- und Pflegebedarf berät.

„ Es entsteht ein riesiger Mehrwert, wenn alles an einer Stelle in der Klinik und über die stationäre Behandlung hinaus koordiniert und begleitet wird. Es entsteht ein riesiger Mehrwert, wenn alles an einer Stelle in der Klinik und über die stationäre Behandlung hinaus koordiniert und begleitet wird. “ Prof. Dr. Philipp Lenz, Geschäftsführer des WTZ (Westdeutsches Tumorzentrum) Netzwerkpartners Münster

Die Vernetzung des Teams spielt dabei eine wichtige Rolle. „Alle sind im Austausch über die bestmögliche Versorgung. Es entsteht ein riesiger Mehrwert, wenn alles an einer Stelle in der Klinik und über die stationäre Behandlung hinaus koordiniert und begleitet wird“, sagt Lenz. Geplant ist eine Art Rundum-Management, das sich um alles kümmert, und die ohnehin schwer belasteten Patienten eine Sorge weniger haben.

Für diese „Herzensangelegenheit“, so Bleckmann und Lenz, „benötigen wir eine Anschubfinanzierung.“ Die normale Krankenversorgung decke diese Art von Leistung nicht ab, denn das Angebot gehe weit über die Regelleistungen hinaus, erklären die Mediziner. Mit Spenden für dieses Projekt würde man also helfen, den freien Fall von jungen an Krebs Erkrankten abzufedern.