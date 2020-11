Diesen UKM-Besuch wird die Dame aus dem Kreis Steinfurt ganz gewiss so schnell nicht vergessen. Nervös sei ihre Mutter beim Parken des Wagens gewesen, da sie wohl gedacht habe, sie habe sich verfahren, schreibt ihre Tochter drei Tage später auf der Internetplattform Facebook.

Warum? Ganz einfach: Die Mutter hatte nach dem Besuch des Klinikums ihr in einer Nebenstraße geparktes Auto nicht wiedergefunden. Seit drei Tagen suche die Familie nun bereits – vergebens, schreibt die Tochter am Sonntag verzweifelt. Unter dem Post zwei Bilder von einem blauen Opel Corsa.

Wer nun aber glaubt, das Internet entfalte mal wieder seine übliche Häme, der irrt.

Lediglich zwei Personen kommentieren den Post mit einem amüsierten Smiley. Dafür gibt es darunter schnell Dutzende von verständnisvollen und hilfeversprechenden Kommentaren, in denen Menschen ihre geistige – aber auch körperliche Unterstützung anbieten. Viele bieten an, ihre sonntägliche Tour in den UKM-Bereich zu verlegen, und die Augen aufzuhalten. Die Suche nach einem Auto beschäftigt die Menschen – ausgerechnet in der Fahrradstadt Münster.