21 Covid-Patienten in Münster auf Intensivstationen

Seit Samstag hat es in Münster 93 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 2525 gestiegen.

Davon gelten mittlerweile 2052 Menschen als genesen - 64 mehr als noch am Samstag. Die Zahl der Todesfälle blieb über das Wochenende unverändert. 21 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

16 Patienten werden beatmet

Aktuell sind in Münster somit nachweislich 452 Menschen infiziert, am Samstag waren es nach Angaben der Stadt 423. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Münster laut Landeszentrum Gesundheit bei 59,6. Darin sind jedoch bislang weniger Neuinfektionen enthalten, als die Stadt selbst bekanntgegeben hat.

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 39 Covid-Patienten aus Münster behandelt, 21 davon auf Intensivstationen. 16 Patienten müssen aktuell beatmet werden.