Streit um WG-Auflösung endet tödlich

Hammer, Schlagstock, Messer: Von den drei Waffen, die zum Einsatz kamen, war die letzte tödlich. Einem 52-Jährigen aus Münster wird vorgeworfen im vergangenen April in Mecklenbeck den 77 Jahre alten Lebensgefährten seiner verstorbenen Mutter ermordet und einen weiteren Mann verletzt zu haben.

Der Messerstich hatte die rechte Halsschlagader durchtrennt und zum Tod geführt, wie ein Rechtsmediziner am Montag vor dem Landgericht bestätigte. Der Gutachter hatte auch diverse Verletzungen am Kopf des Opfers gefunden, bei denen es sich seiner Aussage zufolge um Resultate stumpfer Gewalteinwirkung handelte.

Mit Hammer und Schlagstock auf den Kopf geschlagen

Der Angeklagte soll dem Partner seiner Mutter, mit dem er nach deren Tod noch bis Ostern weiter zusammengelebt hatte, mehrfach mit einem Hammer sowie einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen haben, bevor er ihn mit dem Messer tödlich verletzte. „An einen Griff nach einem Messer kann er sich nicht mehr erinnern“, hieß es in der schriftlichen Erklärung des Angeklagten.

Auch den Sohn der Nichte des 77-Jährigen, der diesem zur Hilfe kam, soll der 52-Jährige mit dem Hammer geschlagen haben. Auch noch, als dieser am Boden kriechend versuchte, über das Treppenhaus zu fliehen. Er erlitt unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf. Weder den einen noch den anderen habe er töten wollen, beteuerte die Verteidigerin. Er habe einen Angriff seitens der anderen Männer gefürchtet und sei in Panik geraten.

Polizistinnen sagen aus

Zwischen den beiden Männern war es immer wieder zu Streit und auch gegenseitigen Anzeigen gekommen. Am Tattag hatte der 77-Jährige Möbel und Gegenstände aus der Wohnung des Angeklagten abholen wollen.

Wie zwei Polizistinnen aussagten, hatte der Angeklagte selbst die Polizei gerufen: „Er sagte: ,Es stehen mehrere Leute vor seinem Haus, und es könnte Probleme geben‘.“ Vor Ort fanden sie den Schwerverletzten vor. Der Angeklagte habe „sehr durch den Wind“ gewirkt. Er gab an, zugeschlagen zu haben, konnte sich an mehr aber nicht erinnern, so die Beamtinnen. Am Mittwoch wird die Aussage des zweiten Opfers erwartet.