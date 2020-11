Diese Sätze aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin lassen Obermeister Georg Krimphove und das Bäcker-Handwerk aufatmen: „Bäckereien und Konditoreien mit angeschlossenem Cafébetrieb werden als Gastronomiebetriebe betrachtet“, teilte das Ministerium in Berlin am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.