3600 Tonnen Salz liegen für Winterdienst bereit

Reifendruck:

Möglichst stramm oder lieber nicht ? „Ich würde nach den Vorgaben des Herstellers gehen“, rät Reiner Bücker von der TÜV-Station in Ibbenbüren. Die fänden sich in der Regel auf einem Schildchen im Türrahmen. Bei zu viel Druck verschleißt der Reifen im mittleren Bereich stärker, bei zu wenig ist an den Seiten der größere Verschleiß.

Bei zu wenig Druck auf den Reifen wird es für den Fahrer schnell schwammig auf der Straße, man kann in den Kurven stärker rutschen. Tipp vom Fachmann: „Man sollte den Luftdruck bei kalten Reifen prüfen, da sich die Reifenfüllung nach längerer Fahrt erwärmt und der Druck dadurch um 0,2 bis 0,3 bar steigt“, sagt Bücker.

Um eine kontinuierliche Überwachung des Reifendrucks zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber, bei Pkw ab Erstzulassung 1. November 2014, ein Reifendruckkontrollsystem vorgeschrieben.