Die Bundespolizei hat die Öffentlichkeit um Mithilfe nach einem bislang unbekannten Täter gebeten. Gegen den Mann wird laut einer Mitteilung der Polizei wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt. Mit einer Öffentlichkeitsfahnung sucht die Polizei nun nach dem Täter.

Bereits am 18. Juli 2020 um 1.20 Uhr soll der männliche Täter am Bahnhof im Stadtteil Hiltrup zwei männliche Reisende um Bargeld angebettelt haben. Daraufhin soll er einen Euro bekomme haben und sich wieder zu seinem männlichen Begleiter begeben haben.

Mann mit spitzem Gegenstand bedroht

Kurz vor Einfahrt eines Zuges der Eurobahn in Richtung Münster soll der Unbekannte die beiden Männer dann erneut angesprochen haben. Laut Polizei habe er die Männer aufgefordert, ihm ihr gesamtes Bargeld auszuhändigen. Dabei soll er sie mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben. Einer der Männer händigte dem Mann daraufhin 13 bis 15 Euro aus, teilt die Polizei mit. Der Täter und sein Begleiter sollen daraufhin in den Zug in Richtung Münster gestiegen sein.

Die Bundespolizei sucht diesen Mann. Foto: Bundespolizei

Die Polizei sucht jetzt mit Fotos aus der Videoaufzeichnung aus der Eurobahn nach dem mutmaßlichen Täter. In diesem Zusammenhang fragt die Bundespolizei: " Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?"

Die Bundespolizei sucht diesen Mann. Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.