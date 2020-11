41 Corona-Patienten in Münsters Krankenhäusern

Die Gesamtzahl der Infektionen steigt auf 2624. Davon gelten 2178 Personen als wieder gesundet, 22 als gestorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 75,2. Nach Angaben der Stadt befindet sich aktuell 41 Covid-19-Patienten im Krankenhaus, davon 19 auf einer Intensivstation und 16 müssen beatmet werden.

Keine nennenswerten Hotspots

Die Zahl der an das Gesundheitsamt gemeldeten Neuinfektionen liegt zwar etwas höher als in den vergangenen Tagen, heißt es von der Stadt, die Ansteckungen würden sich aber ohne nennenswerte Hotspots über das gesamte Stadtgebiet und durch alle Jahrgänge verteilen. Insbesondere Kontaktpersonen der Kategorie 1, die sich in den vergangenen Tagen in Quarantäne befanden, sind nun selbst zu Infizierten geworden, heißt es.

Die Inzidenzzahl befindet sich in den vergangenen Tagen gleichbleibend im hohen zweistelligen Bereich. Gleiches gilt in Nordrhein-Westfalen nur noch für die Kreise Coesfeld, Höxter und Soest. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte liegen aktuell im dreistelligen Bereich. Sicherlich handelt es sich dabei nur um eine Momentaufnahme, die es zu beobachten und beständig neu zu bewerten gilt, heißt es von der Stadt.

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer dazu: "Die Situation in Münster hat sich stabilisiert, auch wenn das angestrebte Brechen der zweiten Coronawelle auch bei uns noch nicht klar erkennbar ist. Unsere Aufmerksamkeit muss nach wie vor auf der Kontaktreduzierung im zwischenmenschlichen Bereich liegen, das ist der Schlüssel zur weiteren Absenkung der Infektionskurve."