Abfallgebühren in Münster steigen um 6,7 Prozent an

Die Abfallgebühren für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt in Münster liegen pro Monat in diesem Jahr bei rund 22 Euro. Im kommenden Jahr müssen sie um rund 6,7 Prozent angehoben werden, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt. Für den Vier-Personen-Beispielhaushalt fallen damit dann monatlich umgerechnet 1,50 Euro mehr an. Damit bleiben die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Münster (AWM) rund 0,8 Prozent unter dem Ende letzten Jahres für 2021 prognostizierten Anstieg.

Leichter Anstieg auch in den Folgejahren

Wie in allen Bereichen des Lebens wirken sich die allgemeinen jährlichen Kostensteigerungen auch auf die Abfallwirtschaft aus. Im aktuellen und kommenden Jahr können diese Kostensteigerungen nicht mehr durch Rückstellungen aufgefangen werden. "Nach zuvor zehnjähriger Gebührenstabilität von 2009 bis 2019 kamen wir - wie prognostiziert - an diesen Anpassungen nicht mehr vorbei", erklärt Stadtrat Matthias Peck. In der Gebührenvorausschau für die Jahre 2022 bis 2025 rechnet die Stadt Münster mit einem jährlichen moderaten Anstieg der Abfallgebühren von 1,43 Prozent pro Jahr zum Ausgleich allgemeiner Preissteigerungen.

Sperrgut- und Grüngutabfuhr inklusive

Auf ihrem Gebührenbescheid sehen die Grundstückseigentümer in Münster nur die Restabfallgebühr und die Bioabfallgebühr. "Finanziert wird über die Abfallgebühren in Münster aber ein umfangreiches Service- und Leistungspaket, das es in vielen anderen Städten nicht gibt", unterstreicht AWM-Betriebsleiter Patrick Hasenkamp.

Ob es die monatliche Sperrgut- und Grüngutabfuhr, die wöchentliche Leerung der Biotonne, die Wertstofftonne oder das dichte Netz mit elf Recyclinghöfen ist, die Angebote der Abfallwirtschaft spielen eine entscheidende Rolle für die Umsetzung der Klimaschutzziele der Stadt Münster.

Straßenreinigungsgebühren steigen ebenfalls

Die allgemeinen Kostensteigerungen wirken sich auch auf die Straßenreinigungsgebühren aus. Diese werden im Vergleich zu 2020 um knapp neun Prozent steigen. Umgerechnet auf die Kosten pro Einwohner und Jahr: Statt aktuell 16,18 Euro zahlt jeder Einwohner dann 17,55 Euro, also 1,37 Euro mehr.

Der Wirtschaftsplan 2021 der AWM steht am 9. Dezember in der Ratssitzung auf der Tagesordnung. Fragen beantwortet der AWM-Kundenservice unter der Telefonnummer 0251/605253.