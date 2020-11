Internationales Jazzfestival in Münster fällt aus

Krönender Abschluss des Jazzfestivals Münster am Sonntagabend: Shake Stew feat. Queen Mu & The Golden Twaeng mit Angela Maria Reisinger alias Queen Mu (Gesang), Tobias Hoffmann alias The Golden Twaeng (Gitarre), Lukas Kranzelbinder (Bass), Clemens Salesny (Saxofon), Johnny Schleiermacher (Saxofon), Martin Eberle (Trompete), Oliver Potratz (Bass), Niki Dolp (Schlagzeug) und Herbert Pirker (Schlagzeug).