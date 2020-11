„Manchmal geht das im Internet total schnell, und manchmal dauert es auch, bis Spannung aufkommt.“ In jedem Fall ist es anders: Wie so vieles in Corona-Zeiten finden auch Auktionen jetzt nur noch aus der Ferne statt. Wobei sich für das Auktionshaus „ZeitGenossen“ in Münster die Dinge zumindest nicht zum Schlechten entwickelt haben, sagt Christian Vechtel . Eher haben sie sich verlagert: „Die Zahl der Online-Bieter hat sich in jedem Fall vervielfacht.“

Darunter seien heute mehr Käufer, die nicht aus Münster kämen, aber nicht nur Händler, die auch vor der Krise aus ganz Europa online mitgeboten haben. Viele Käufer aus Münster, die sonst im Saal hautnah dabei waren, setzten jetzt auf Online-Plattformen.

Handel ins Internet verlagert

Er beobachte, dass auch immer mehr ältere Menschen diesen Weg für sich entdeckten, sagt Vechtel. Wer sich live von seinem Objekt der Begierde überzeugen möchte, kann das weiter tun – allerdings nur mit Maske und in kleinen Gruppen. „Maximal fünf Personen dürfen gleichzeitig in die Räume“, sagt Vechtel. Sechs Tage vor der Auktion ist Zeit dafür.

Mit der Verlagerung des Handels in Internet sind allerdings der organisatorische und der logistische Aufwand größer geworden – weil jetzt natürlich so gut wie alles verpackt und verschickt werden muss. „Wir hatten sonst viele Käufer vor Ort, die Objekte direkt mitgenommen haben.“ Abholen geht weiterhin – mit Termin.

„ Wir hatten sehr viele Telefonbieter und weitaus mehr Live-Bieter über die Plattform als bei der letzten Auktion vor Corona. Wir hatten sehr viele Telefonbieter und weitaus mehr Live-Bieter über die Plattform als bei der letzten Auktion vor Corona. “ Christian Vechtel

Am vergangenen Samstag ist die dritte „Corona-Auktion“ online veranstaltet worden. „Wir hatten sehr viele Telefonbieter und weitaus mehr Live-Bieter über die Plattform als bei der letzten Auktion vor Corona vor ziemlich genau einem Jahr“, resümiert Christian Vechtel. „Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Trotzdem hofft das „ZeitGenossen“-Team, dass zum nächsten Auktionswochenende, das am 23./24. April stattfindet, auch wieder Teilnehmer im Saal sitzen können.