Paderborn/Münster -

Schneller Ermittlungserfolg: Bei einem Einsatz am Freitagmorgen (27.11.) haben Kräfte der Spezialeinheiten der Polizei einen 25-Jährigen in Paderborn festgenommen. Einige Stunden zuvor hatte der Mann in Münster seine Ex-Freundin mit einer Waffe bedroht und einen Bekannten überfallen.