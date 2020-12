Um 17.45 Uhr gab die Feuerwehr via Twitter Entwarnung: Die britische 250-Kilogramm-Sprengbombe, die bei einer Kampfmittelüberprüfung am Wilhelmshavenufer direkt am Dortmund-Ems-Kanal gefunden wurde, konnte erfolgreich entschärft werden. Sprengmeister Horst Schöwe hatte nach der Evakuierung des Gebiets etwa 20 Minuten für die Entschärfung benötigt.

Der Blindgänger wurde am während einer Kampfmittelüberprüfung in der Kanalpromenade gefunden. Die Feuerwehr leitete am Nachmittag die Evakuierung ein. Etwa 500 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft am Pulverschuppen musste geräumt werden.

Ihr Browser unterstützt keine IFrames.

Ab dem Nachmittag waren mehrere Straßen und auch der Kanal gesperrt. Mit der erfolgreichen Entschärfung wurden auch die Sperrungen wieder aufgehoben.