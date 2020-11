87-jährige Frau in Seniorenheim gestorben

Den fünften Tag in Folge hat es am Freitag in Münster einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Laut Angaben eines Stadt-Sprechers ist eine 87-jährige Covid-19-Patientin in einem Seniorenheim gestorben. Seit März sind damit 28 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, am Sonntag waren es noch 22.

Die Zahl der aktuell infizierten Münsteraner hat sich im Vergleich zum Vortag verringert. Aktuell sind 382 Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, am Donnerstag war es 399. Der Grund: Es gab mehr Genesungen als Neuinfektionen.

26 Neuinfektionen in Münster

Die Stadt meldet am Freitag 26 bestätigte Neuinfektionen, wodurch sich die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle auf 2843 erhöht. Davon sind nun 2433 wieder genesen. Das sind 42 mehr als am Vortag. Aktuell sind 1290 Menschen in Münster in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 56,8. Am Donnerstag lag sie bei 62,2.

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 30 Covid-19-Patienten behandelt, zehn davon auf Intensivstationen. Neun Menschen müssen beatmet werden. In den Krankenhäusern werden jedoch nicht nur Münsteraner, sondern auch Menschen aus Umlandgemeinden behandelt.