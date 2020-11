Kindesmissbrauch: Patrick B. muss drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis

Mit stoischer Miene nahm Patrick B. am Freitagmittag im Saal A 23 des Landgerichts Münster das Urteil entgegen. Drei Jahre und drei Monate muss der Mann aus Norderstedt in Schleswig-Holstein wegen schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind in Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre gefordert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Patrick B. im Sommer 2019 den damals neunjährigen Ziehsohn des im Missbrauchskomplex Hauptbeschuldigten Adrian V. schwer sexuell missbraucht hat.

Der 53-Jährige hatte sich am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen geäußert, vor Prozessbeginn die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft eingeräumt und Angaben zu weiteren Beschuldigten in dem Gesamtkomplex gemacht. Für das Gericht besonders schwerwiegend: Dem Opfer wurde so eine Aussage im Prozess erspart. Außerdem wird der Verurteilte dem Opfer 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und für zukünftige Kosten aufkommen. Deshalb sei der Strafrahmen "doppelt gemildert" worden, so die Vorsitzende Richterin.

Patrick B. vorerst auf freien Fuß

Patrick B. kommt trotz der Verurteilung zunächst auf freien Fuß. Der Haftbefehl gegen ihn bleibe zwar grundsätzlich wegen Fluchtgefahr bestehen, er darf aber unter strengen Auflagen die U-Haft verlassen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Erst dann muss er seine Haftstrafe antreten. Das Gericht folgte damit nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft auf Haftfortdauer.

Interview mit Dr. Gregor Saremba, Sprecher des Landgerichts Münster

Die Vorsitzende Richterin betonte: "Das ist aus Sicht der Kammer eine verhältnismäßig milde Strafe. Die Tat kann aber nicht wieder gut gemacht werden und ist und bleibt eine schlimme Straftat."

Zum Hintergrund: Der Hauptbeschuldigte im Missbrauchskomplex Adrian V. aus Münster, der sich derzeit in einem anderen Prozess verantworten muss , soll seinen Ziehsohn mehrfach anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und das Kind auch selbst immer wieder vergewaltigt haben.