Münster -

Von Martin Kalitschke

Leonard Lansink vermisst Münster. Vier neue Folgen der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ wurden in diesem Jahr gedreht – doch in der Domstadt war das Filmteam kein einziges Mal. Die Folge, die an diesem Wochenende Premiere feiert, wurde noch vor der Corona-Pandemie gedreht.