Schneeflocken am Rathaus

Münster -

Um trotz des fehlenden Weihnachtsmarktes für besinnliche Stimmung in der City zu sorgen, haben Münster Marketing und die Initiative Starke Innenstadt (ISI) in diesem Jahr auf eine Kooperation mit dem Aktionskünstler Thomas Nufer gesetzt. Lichtprojektionen und Soundelemente sollen an verschiedenen Plätzen für besondere Advents-Momente sorgen. Technische Probleme sorgten zur Premiere am Samstag jedoch teilweise für Ernüchterung.