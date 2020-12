Die Polizei in Münster sucht Zeugen, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich bereits im November ereignet hat. Am 10. November haben Zeugen um 9.14 Uhr einen leblosen Körper im Dortmund-Ems-Kanal bei Hiltrup in Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke entdeckt.

Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Zeugen zusammen mit der Schiffsbesatzung eines Binnenschiffes gelang es Passanten die Person aus dem Wasser zu bergen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei reanimierten die Zeugen die zunächst unbekannte Frau. Anschließend übernahmen die Rettungssanitäter die Reanimation und brachten die ältere Dame zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sie befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Rollator am Straßenrand gefunden

Etwa 300 Meter von der Eisenbahnbrücke aus entfernt, in Höhe des dortigen Freibades, fanden Polizisten einen Rollator, der am Straßenrand der Straße Am Hiltruper See stand und inzwischen der Frau zugeordnet werden konnte. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei der Unbekannten um eine 80-jährige Frau aus Hiltrup handelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Morgen des 10. November zwischen 08.45 Uhr und 09.10 Uhr Beobachtungen am Kanal gemacht haben, die sie eventuell bislang mit diesem Geschehen noch nicht in Verbindung gebracht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0251/2750 entgegen.