Münster -

Von Martin Kalitschke

Bischof Genn wird sich am Samstag nach Informationen unserer Zeitung mit Pfarrer Thomas Laufmöller treffen. Das Bistum bestätigt dies allerdings nicht. Genn hatte den Geistlichen am vergangenen Wochenende aus dessen Gemeinde St. Stephanus abberufen. Viele Gläubige setzen sich für den Verbleib Laufmöllers in dessen bisheriger Gemeinde ein.