SPD sieht „größte Übereinstimmung“ mit Grünen und Volt

Die SPD Münster hat am Samstag auf ihrem Parteitag 62 Mitglieder als sachkundige Bürgerinnen und Bürger für die Ausschüsse des münsterischen Stadtrates nominiert. Die Veranstaltung fand zum ersten Mal rein digital statt. Zudem gab der neue Fraktionsvorsitzende Mathias Kersting Einblicke in den Stand der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und Volt und stellte Schwerpunkte des geplanten Kurses seiner Fraktion für die nächsten fünf Jahre vor.

Von der Frustration nach der herben Wahlniederlage bei der Kommunalwahl im September und dem darauf folgenden Rücktritt von Dr. Michael Jung als Fraktionsvorsitzendem war in dem Grußwort von Jungs Nachfolger Mathias Kersting nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil: Die SPD steht offenbar kurz davor, mit den Grünen und der neuen Partei Volt ein Bündnis für eine Ratsmehrheit zu bilden.

"Die Politik in Münster mitgestalten"

„Wir wollen uns nicht in die Opposition zurückziehen, sondern in den kommenden fünf Jahren die Politik in Münster mitgestalten. Wir waren uns nach den Sondierungsgesprächen auch einig, dass es dafür die größte Übereinstimmung mit den Grünen und Volt gibt“, erklärt Mathias Kersting. „Ein vorläufiger Auftakt soll ein Antrag zu einem Ein-Euro-Busticket werden, den wir am Mittwoch gemeinsam mit den beiden anderen Fraktionen im Rat einreichen wollen. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass alle drei Parteien gewillt sind, die Koalition zu bilden“, so Kersting.

Zusätzlich wolle man neben dem Bereich Mobilität einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt beim Thema Wohnen setzen. Die SPD sei die einzige Partei, die ein konkretes Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum in Münster erarbeitet habe. Dieses nun umzusetzen, sei ein weiterer Grund, jetzt im Rat mehr Verantwortung zu übernehmen. Daneben wolle die SPD-Fraktion auch an Lösungen für das Preußenstadion und an Konzepten für die Schulen mitarbeiten.

Wahl der sachkundigen Bürger

„Die Gespräche über eine mögliche Koalition machen deutlich, dass für uns viel mehr möglich ist, als wir am Wahlabend gedacht hätten“, schließt sich der SPD-Unterbezirksvorsitzende Robert von Olberg an, der die 133 Stimmberechtigten Delegierten durch den digitalen Parteitag führte.

Besonders freut sich Robert von Olberg über die vielen Bewerbungen für die Posten der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger: „Wir sind froh, dass sehr viele unserer Mitglieder die Ausschüsse im Rat mit ihrer Fachkenntnis unterstützen wollen und sich heute zur Wahl stellen. Dieses Engagement zeigt, dass die SPD dazu beitragen kann, dass sich Münster in den kommenden fünf Jahren weiterentwickelt.“