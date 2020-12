Ein 52-Jähriger aus Münster ist vor dem Landgericht wegen Mordes und versuchten Totschlags in Tateinheit mit vollendeter gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Gesamt-Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hat seinen Mitbewohner getötet und dessen Großneffen in gleicher Absicht verletzt. Die Zweite große Strafkammer folgte damit am Montag dem Antrag der Staatsanwaltschaft .

Der 52-Jährige hatte im April den Lebensgefährten seiner verstorbenen Mutter angegriffen, als dieser Möbel aus der Wohnung holen wollte, in der man noch zusammen wohnte. Der 77-Jährige hatte nach zahlreichen mitunter auch handgreiflichen Auseinandersetzungen ausziehen wollen und war daher mit seiner Nichte und deren Sohn am Tattag zu der Wohnung gefahren. Den 77-Jährigen schlug der Verurteilte zunächst mit einem Hammer, dann mit einem Schlagstock und stach ihm schließlich mit einem Messer in den Hals, was letztlich die tödliche Verletzung verursachte. Auch auf den Großneffen des Getöteten schlug er mit einem Hammer mehrfach ein, traf ihn am Kopf.

77-Jährigen von hinten angegriffen

Der Staatsanwalt ging davon aus, dass der 52-Jährige die Arglosigkeit seines 77-jährigen Mitbewohners ausgenutzt hat, und ihm von hinten unvermittelt auf den Kopf schlug bzw. das Messer in den Hals stach, sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Der Angeklagte sei sich dessen wusst gewesen, dass die Hammerschläge auf den Kopf des zweiten Opfers hätten tödlich sein können.

Die Verteidigung hatte die Angriffe dagegen als Totschlag und gefährliche Körperverletzung gewertet und eine milde, zeitige Freiheitsstrafe für ihren Mandanten gefordert. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sah die Verteidigerin in dem Tatgeschehen weder Heimtücke noch einen Tötungsvorsatz. Der Angeklagte sei verzweifelt gewesen und in Panik geraten, bereits in den Wochen zuvor war er „extrem unter Druck“, habe „in ständiger Angst gelebt“. Angst vor dem Auszug des 77-Jährigen – der seine einzige noch lebende Bezugsperson gewesen sei. „Warum hätte er ihn umbringen wollen?“ Er habe den Lebensgefährten seiner verstorbenen Mutter und dessen Großneffen lediglich verletzen und aus der Wohnung vertreiben – aber niemanden töten wollen.