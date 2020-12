Die Polizei hat am Montag eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Das 16-jährige Mädchen ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das hat die Polizei via Twitter bekanntgegeben. Das Mädchen war seit dem 16. Oktober vermisst worden und konnte jetzt an ihrer Schule angetroffen werden.