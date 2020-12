Fingerhakeln der Kleinen

Wer hätte gedacht, dass sich Linke und Liberale auf eine gemeinsame Strategie einigen können? In der Ratssitzung am Mittwochabend war dieser hochspannende Vorgang zu erleben – und auch die großen Fraktionen CDU, Grüne und SPD mischten ordentlich mit.

Nun, im Mittelpunkt der Sitzung stand die Einbringung des Haushalts 2021 durch Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtkämmerin Christine Zeller. Während hier aber keine Abstimmung erforderlich war (sie erfolgt im Frühjahr), stand bei der Besetzung der Plätze in den Ausschüssen, Gremien und Beiräten ein Abstimmungsmarathon an. Spannend wurde es überall dort, wo die Zahl begrenzt ist, so dass nicht alle Parteien vertreten sein können.

Hier ergab sich nun dieses Bild: FDP und Linke sind mit jeweils drei Ratsmitgliedern gleich stark. Um ihnen in den Ausschüssen Konkurrenz machen zu können, bildeten ÖDP , „Die Partei“ und der parteilose Georgios Tsakalidis eine gemeinsame Liste. Mit ebenfalls drei Stimmen im Hintergrund, meldeten sie flächendeckend für alle in Frage kommenden Ausschüsse und Gremien eigene Kandidaten an – in der Hoffnung, so zumindest in einigen Gremien einen Platz ergattern zu können. Der Hintergrund: Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Wahl in Münster in Bildern 1/36 Oberbürgermeister Markus Lewe wird im Ratshausfestsaal gefeiert. Foto: Oliver Werner

Markus Lewe bei der Wahlparty der CDU Foto: Oliver Werner

Markus Lewe bei der Wahlparty der CDU Foto: Oliver Werner

Lewe wurde mit Applaus bei der Wahl-Party empfangen Foto: Oliver Werner

Peter Todeskino (Grüne) im Interview Foto: Matthias Ahlke

Händeschütteln? In Corona-Zeiten undenkbar. Die beiden Stichwahlkandidaten nutzen die Ellenbogen. Foto: Oliver Werner

Oberbürgermeister Markus Lewe Foto: Oliver Werner

Volt-Spitzenkandidatin Helene Goldbeck Foto: Oliver Werner

Volt-Spitzenkandidat Tim Pasch Foto: Oliver Werner

Jubel bei CDU-Anhängern Foto: Matthias Ahlke

Wahl: Foto: Oliver Werner

Christoph Strässer (SPD) Foto: Oliver Werner

Jochen Temme moderierte im Rathaus. Foto: Matthias Ahlke

Robert von Olberg (SPD) Foto: Oliver Werner

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) Foto: Oliver Werner

SPD-OB-Kandidat Dr. Michael Jung Foto: Oliver Werner

Jochen Temme Foto: Oliver Werner

Jung zeigt sich nach den Ergebnissen enttäuscht - und bekommt dennoch Applaus. Foto: Oliver Werner

Bürger versammeln sich vor dem Rathaus Foto: Matthias Ahlke

Gerhard Joksch schwenkt die Grünen Fahne Foto: Matthias Ahlke

Grünen Wahlparty im Floyd Foto: Matthias Ahlke

Jubel bei den ersten Hochrechnungen bei den Grünen Foto: Matthias Ahlke

Gedämpfte Stimmung bei der Wahlparty der SPD - Bundesministerin Svenja Schulz und ihr Mann André Arcais (M.) Foto: Matthias Ahlke

Kommunalwahl 2020 - Dr. Michael Jung OB-Kandidat gibt seine Niederlage im Rathaus-Festsaal bekannt Foto: Matthias Ahlke

Zuschauer verfolgten das Geschehen in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Zuschauer verfolgten das Geschehen in der Bürgerhalle Foto: Oliver Werner

Grünen-OB-Kandidat Peter Todeskino Foto: Oliver Werner

Gute Stimmung bei den Grünen Foto: Oliver Werner

Josefine Paul (Grüne) Foto: Oliver Werner

Dr. Georgios Tsakalidis (Münster Liste) Foto: Oliver Werner

Blick in den Rathausfestsaal Foto: Oliver Werner

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurden die Briefwahlumschläge geöffnet. Foto: Matthias Ahlke

Dieses Vorgehen sorgte bei FDP und Linken gleichermaßen für Verdruss, weil sich diese beiden Fraktionen – in Übereinstimmung mit den großen Fraktionen – im Vorfeld auf ein Vorgehen geeinigt hatten, bei dem nach einem ausgeklügelten System die kleinen Fraktionen und Gruppen wechselweise zum Zuge kommen sollten.

In dem Abstimmungsmarathon passierte nun Folgendes: Bei den Wahlen zu Ausschüssen und Gremien, in die sich das Parteientrio – nach Ansicht der anderen – zu Unrecht hineindrängen wollte, bekamen die Fraktionen von FDP und Linke jeweils eine Leihstimme von anderen. Mit dem Ergebnis, dass sie jeweils vier Stimmen erhielten. Das Dreierbündnis indes blieb bei seinen drei Stimmen und unterlag. Über 20 Mal wiederholte sich dieses merkwürdige Schauspiel.