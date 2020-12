Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die ursprünglich für Ende November geplante Ausstellung "Alle Jahre wieder in Münster: Die Stadt & der Film" im Stadtmuseum wird aufgrund der allgemeinen Corona-Lage auf den Herbst 2021 verschoben. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Sie nimmt den preisgekrönten Filmklassiker "Alle Jahre wieder", den Ulrich Schamoni im Winter 1966/67 in Münster drehte, zum Anlass, die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise zu den Schauplätzen des Spielfilms einzuladen.

Die multimediale Ausstellung zeige, wie sich die Stadt in den vergangenen fünf Jahrzehnten verändert hat. Historischen Filmszenen werden neue Fotos gegenübergestellt, die an den einstigen Drehorten aufgenommenen worden sind, und bei denen prominente und weniger prominente Münsteranerinnen und Münsteraner in die Rollen der damaligen Filmstars schlüpfen. Ergänzt werden die "Damals/Heute"-Fotografien um Film- und Tonausschnitte sowie seltene Dokumente und Artefakte.

Vernissage im November 2021

Die Vernissage steht für den 27. November 2021 im Terminkalender des Stadtmuseums. Die Ausstellung ist eine Koproduktion mit dem Marketing Center Münster der Westfälischen Wilhelms-Universität, dem Studio Tense und dem film club Münster. Das 352-seitige Buch "Alle Jahre wieder in Münster" ist im Aschendorff-Verlag erschienen und im Shop des Stadtmuseums (dienstags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet) sowie im Buchhandel erhältlich.