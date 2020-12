Begründet wird die Verzögerung mit den erforderlichen Umbauarbeiten am Hauptbahnhof Münster. In der Mitteilung heißt es: „Die ursprüngliche Planung eines Bahnsteigs nur für die WLE wurde daher neu aufgerollt, so dass nun ein auch für die S-Bahn-Münsterland und den späteren Deutschlandtakt kompatibler neuer Bahnsteig mit 400 Metern Länge im Osten an Gleis 20 entstehen wird.“

Weiter sei die „Schaffung neuer Abstellmöglichkeiten für Züge zwingend erforderlich“, so der NWL. Zugleich teilt der Verband mit, dass man gleich mit der Aufnahme des Zugverkehrs auf batteriebetriebene Fahrzeuge setzen möchte, die im münsterischen Bahnhof „getankt“ werden. Der heftig kritisierte Einsatz von Dieselloks entfällt damit.