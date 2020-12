Nanu, ein kleiner Flohmarkt vor dem Rathaus? Mitnichten: Auf den zweiten Blick stellt sich der Tisch, proppevoll mit zahlreichen Playmobil-, Lego- und Kastanien-Figuren, als wortwörtlich kleine Demonstration heraus. Stellvertretend für und zugleich organisiert von der Initiative Fridays for Future , die zuletzt keine großen Auftritte mehr auf dem Prinzipalmarkt hatte.

„Zwar sehen wir uns angesichts der Covid-19-Pandemie dazu gezwungen, auf Präsenzveranstaltungen bis auf Weiteres zu verzichten, dennoch wollen wir – gerade auch im Hinblick auf die Regierungsbildung in Münster in diesem Jahr und die Bundestagswahl 2021 – darauf hinweisen, dass für die Einhaltung des Pariser Abkommens jetzt gehandelt werden muss“, so Lucy Büscher von Fridays for Future.

Klima-Protest mit Playmobil-Figuren

In diesem Zusammenhang hatte die Initiative zum sogenannten „Zwergenaufstand“ ermutigt. Unterstützer waren aufgerufen, kleine Stellvertreter ihrer selbst abzugeben. Sammelstellen dafür waren quer durch die Stadt eingerichtet. Die Figuren wurden auf Pappkarton geklebt und mit Schildern ausgestattet, darunter ein Imitat des Transparents, das bei den Klimademos stets an der Spitze getragen wird.

Fridays for Future, Streik mit Playmobilfiguren Foto: Oliver Werner

Mit dabei war auch Oberbürgermeister Markus Lewe – jedenfalls eine Playmobil-Version des ersten Bürgers der Stadt. Auch diese Figur trug ein Schild, darauf war zu lesen: „Münster muss erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden.“

Dafür bedarf es aber wohl in Zukunft mehr als eines Zwergenaufstands.