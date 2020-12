Vier Akteure des „Clubs der blauen Helme“ wollen bis Sonntagmittag innerhalb von 24 Stunden insgesamt 112 Kilometer für den guten Zweck laufen, die Feuerwehrsportler unterstützen die Arbeit der Clinic Clowns am Universitätsklinikum und sammeln für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der totkranken Menschen einen letzten Ausflug an einen schönen Ort der Erinnerung ermöglicht.

Mit Schutzausrüstung und Atemschutzflaschen, die allein schon ein Gesamtgewicht von 25 Kilogramm haben, geht es rund um den Aasee und dann durch die City und in die Stadtteile. Immer zwei Läufer wechseln sich ab, auch ein Kurzbesuch im Polizeipräsidium ist geplant.

Start war am Samstagmittag am Clubhaus des Segelclubs Münster, dort ist auch eine „Aufwärmstation“ mit heißen Duschen, Getränken und einem Imbiss eingerichtet. Bereits 2017 starteten die „Blauhelme“ in Münster zu einem Charitylauf, damals ging es von Metelen nach Münster und unterstützt wurde das Familienhaus an den Uni-Kliniken.